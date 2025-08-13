Incendios en Toledo: desconfinan Calera y Chozas y también levantan el confinamiento de Navalmoralejo
La mayor parte de las 3.250 hectáreas de superficie arrasada por el fuego, un 75%, está en suelo extremeño tras extenderse las llamas a Cáceres
España cercada por las llamas: el fuego de Calera, en Toledo obliga a confinar a 5.000 personas y a cortar dos carreteras
ToledoLas llamas de los incendios en Alberche del Caudillo, localidad del municipio de Calera y Chozas, y de Navalmoralejo han arrasado ya 3.250 hectáreas tras extenderse hasta Cáceres por el impulso del viento. El primero permanece en nivel 2, con más de 9 medios terrestres y más de 40 efectivos trabajando en la zona para tratar de contener el fuego. El segundo, en Navalmoralejo, ha bajado a situación operativa 0, aunque se sigue luchando por controlar las llamas, ya perimetradas tras originarse en medio de una oleada de incendios que afectan a España.
Según ha señalado el Infocam a primera hora de esta mañana actualizando la situación, se ha decidido levantar el confinamiento de ambos municipios. Tanto el de Calera y Chozas como el de Navalmoralejo, al tiempo en que se ha reabierto al tráfico la carretera CM-4101, pese a que la CM-4130 permanece cerrada.
Los incendios de Toledo han arrasado 3.250 hectáreas
De las 3.250 hectáreas arrasadas, la mayor parte de la superficie, un 75%, está en suelo extremeño. Las labores de extinción continuaron también durante toda la noche y en estos momentos los vecinos, –en una imagen que desgraciadamente se reproduce por múltiples puntos de España en plena ola de calor–, se enfrentan a un panorama desolador. Las llamas casi llegaron a las viviendas, aunque no llegaron a afectar a sus estructuras.
Debido a ello, el Plan Infocam llegó a recomendar el confinamiento preventivo de las poblaciones por posible afección de humo, afectando a cerca de 5.000 habitantes.
En el fuego que se originó en la entidad menor de Alberche del Caudillo a las 18:15 horas han llegado a trabajar 113 efectivos. Ahora, se siguen investigando las causas y los orígenes de cada fuego.