Esperanza Buitrago Europa Press 18 AGO 2025 - 12:02h.

La Junta de Extremadura confirma que el incendio de Aliseda fue intencionado

Última hora de los incendios en España: el fuego de Aliseda, en Cáceres, fue provocado “por intereses económicos”

Abel Bautista, consejero de Interior de la Junta de Extremadura, ha asegurado que el incendio de Aliseda, en la provincia de Cáceres, fue intencionado. "Conocemos dónde y cuándo comenzó el fuego de Aliseda", ha afirmado tajante.

El incendio fue provocado por intereses económicos ha señalado Abel Bautista desde el puesto de mando de los incendios en Extremadura. "Sabemos las causas, parcelas y horas exactas en las que se provocó el incendio" de Aliseda ha sentenciado.

"Fueron dos focos distintos en una misma parcela por una razón cinegética, por intereses económicos", ha señalado el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura.

Solo el incendio de Aliseda ha calcinado 4.00 hectáreas.

El incendio de Jarilla

Sin embargo, el incendio que más preocupa ahora en Extremadura es el de Jarilla, donde se han quemado 11.000 hectáreas. Estas llamas amenazan con saltar a la región de Castilla y León.

En total, intervienen 315 efectivos, entre 15 unidades de bomberos forestales, 20 medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes y seis técnicos. Así como personal de la Diputación de Cáceres, de la UME, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto a medios de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Protección Civil, Cruz Roja y 112