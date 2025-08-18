Celia Molina 18 AGO 2025 - 10:56h.

Dos jóvenes (hombres) con una gran trayectoria en danza se han incorporado al grupo de Cheerleaders de los Vikings de Minnesota

Desde finales de los años '40, las cheerleaders han estado ligadas al deporte americano. Tanto en el fútbol como en el baloncesto, ese preparado grupo de chicas amenizan los descansos de los partidos con sus bailes y sus característicos pompones de colores. Sin embargo, con la llegada de la modernidad y la defensa social de la diversidad, cada vez más extendida, los hombres se han incorporado a la cara vista de las animadoras. Aunque, según el equipo de comunicación de los Vikings de Minnesota, el equipo de la NFL que se ha hecho viral por sus cheerleaders masculinos, los "hombres siempre han participado en este colectivo", es ahora cuando han cobrado una mayor notoriedad, bailando con el resto de sus compañeras y luciendo el uniforme oficial en el campo.

Su presencia en los partidos ha generado una gran polémica entre los aficionados, pues algunos de ellos han amenazado con "dar de baja su bono" si los animadores continúan siendo parte de fútbol americano. En las redes, las críticas han ido directamente dirigidas a Blaize Shiek y Louie Conn, los dos bailarines de los Vikings, a quienes han dedicado comentarios tan ofensivos como: "Actuad como malditos hombres". Ellos, completamente empoderados, han respondido en sus cuentas de Instagram con una foto conjunta en la que muestran el uniforme de animadores (y una amplia sonrisa).

"Estamos orgullosos de nuestros animadores masculinos"

Sin embargo, a la vista de la ola de discriminación que la incorporación de Blazie y Louie ha provocado, el equipo se ha visto en la obligación de defenderles de forma oficial, emitiendo un comunicado. "Aunque muchos aficionados pueden estar viendo por primera vez a animadores masculinos en los partidos de los Vikings, estos siempre han formado parte de equipos anteriores de los Vikings y llevan mucho tiempo asociados con el animismo universitario y profesional", comienza a decir el club en su texto.

Apoyamos a todas nuestras animadoras y estamos orgullosos del papel que desempeñan

"En 2025 - continúan- alrededor de un tercio de los equipos de la NFL cuentan con animadores masculinos. Todos los miembros del programa de animadoras de los Minnesota Vikings tienen una impresionante trayectoria en el mundo de la danza y han pasado por el mismo riguroso proceso de selección. Los candidatos fueron seleccionados por su talento, su pasión por la danza y su dedicación a mejorar la experiencia de los días de partido. Apoyamos a todas nuestras animadoras y estamos orgullosos del papel que desempeñan como embajadoras de la organización", concluyen desde los Vikings. Igualmente, tal y como asegura The New York Post, aunque los aficionados habían amenazado con retirar sus bonos, ninguna de estas bajas se ha materializado.