Carlos Plá 01 JUL 2025 - 12:12h.

La víctima sufrió la fractura de los huesos propios de la nariz tras recibir un botellazo. La Policia ha abierto una investigación para detener a los agresores

Investigan a dos menores por publicar una foto manipulada con IA de una amiga para que apareciera desnuda

Compartir







AlicanteUn joven de 20 años ha denunciado una agresión homófoba sufrida la madrugada del pasado domingo 29 entre la calle Castaños y la Rambla de Alicante.

La víctima ha subido a su cuenta de Instagram la agresión. En las imágenes se ve cómo tras cruzarse con unos jóvenes, que se burlan de su aspecto, le lanzan una botella que le golpea en la nariz. A continuación, se ve al agredido con una herida en la nariz y explica que "me acaban de tirar una botella por ser gay y por ir así vestido".

Una agresión que le provocó la fractura de los huesos propios de la nariz y que ha denunciado ante la policía, que ha abierto una investigación para identificar a los agresores y detenerlos.

PUEDE INTERESARTE Declaran nulo el despido de un trabajador tras haber sido acosado en la empresa por su orientación sexual

"Ataque brutal, homófobo e injustificado"

Daniel, como se llama la víctima, ha compartido el vídeo de lo sucedido "para que esto no quede impune y se encuentre a estos personajes". El joven lamenta que estas agresiones no son un hecho aislado. "Para que luego digan que los gays no sufrimos homofobia" y añade que "sufrí un ataque brutal, homófobo e injustificado por parte de tres individuos".

En su cuenta, el joven hace un alegato en defensa de su identidad. "Yo tengo confianza en mí. Yo sé quién soy. Yo sé que siendo tal y como soy no hago daño a nadie", y recuerda que "hay muchísima gente que no tiene esa confianza. Muchísima gente que, cuando sufre un ataque homófobo, siente que es su culpa, que tienen que esconderse, que merecen el odio. Y nada más lejos de la realidad".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Daniel asegura que ha decidido compartir la agresión que ha sufrido "por todos los gays y personas LGTB que no han podido llegar a casa. Por todos aquellos a quienes les arrebataron la vida solo por ser quienes eran", y afirma que "yo estoy aquí, vivo, y quiero recordarte que tú no tienes la culpa de recibir odio por ser quién eres. No dejes de brillar, aunque duela, aunque a veces dé miedo".

El joven agredido insiste que "la homofobia no es un caso aislado. Ser gay no es el problema. La homofobia sí".