El fuego sigue avanzando con fuerza arrasando varias casas de San Pedro de Cansoles, Palencia

Última hora de los incendios en España | Desalojados campin, chalés y los pueblos más altos del Lago de Sanabria, en Zamora

PalenciaUno de los incendios de León ha llegado hasta la provincia de Palencia y sigue avanzando con fuerza arrasando varias casas de San Pedro de Cansoles.

Desde el camión de la UME graban cómo se encuentra el pueblo y en las imágenes se divisan casas arrasadas, algunas ya sin techo.

A pie graban las llamas que se ceban en una zona ya destruida. Es San Pedro de Cansoles, en Palencia. Al ver las imágenes del lugar sus habitantes se derrumban: “Nada me va a devolver nada de lo que hay allí”.

Vecinos indignados ante la falta de ayuda

Los vecinos fueron desalojados el sábado y desde entonces esperan indignados en el polideportivo de Guardo.

“He visto el fuego a la orilla de las casas una docena de veces y allí lo han parado los vecinos”. Alfredo dice que tras el desalojo no hubo medios para impedir la llegada de las llamas.

Las quejas son comunes entre los vecinos y afirman que “no hubo nadie, absolutamente nadie y eso se podía haber parado media docena de personas habrían evitado que se quemara el pueblo”

Los vecinos desalojados quieren regresar, pero no podrán hacerlo hasta comprobar qué casas son seguras y cuales han sufrido daños estructurales. Lo ocurrido en San Pedro de Cansoles tiene su origen en el incendio que empezaba en Canalejas, en la provincia de León, de ahí cruzó hasta Palencia.

Las llamas provocaron el desalojo de hasta cuatro poblaciones. Más de 500 personas realojadas en los polideportivos de Guardo y Saldaña y en viviendas particulares. La situación ha mejorado, pero en la comarca se lamentan por la desgracia de unas llamas que están devorando un paisaje privilegiado y en algunos casos lo construido.