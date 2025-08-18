Leticia Iglesias entrevista en Informativos Telecinco a Francisco Castañares para analizar la oleada de incendios que asola a España

Última hora de los incendios en España | El incendio de Jarilla, Cáceres, entra ya en Castilla y León por Candelario, Salamanca

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ourense, León, Zamora y Cáceres siguen llevándose la peor parte de los incendios que, a 10 de agosto, habían quemado 138.000 hectáreas. Para analizar y comprender esta oleada de incendios, la presentadora Leticia Iglesias ha entrevistado en Informativos Telecinco a Francisco Castañares, exdirector de medioambiente de Extremadura.

Tal y como explica el experto, se trata de "una oleada de fuego intensa que se ha producido en España por la conjunción de dos elementos que son fundamentales". Estos son, una carga de combustible sin precedentes debido a la gran cantidad de vegetación. "Este año hay como mínimo 60.000 toneladas de vegetación más que el año anterior por estas fechas", apunta el especialista.

Castañares lo describe como "una acumulación que el campo y el suelo no es capaz de mantener con vida y se seca, se pone a disposición de arder". A ello hay que añadir que, cualquier fuente de calor intenso o cualquier chispa puede provocar un incendio.

"En 2017 se produjeron incendios de sexta generación en Portugal"

"Eso, junto con la situación atmosférica tan peculiar, con tormentas con inestabilidad atmosférica que ha permitido la interactuación de los incendios con las propias tormentas ha provocado que estos multipliquen su capacidad de propagación por tres", apunta Castañares.

El exdirector de medioambiente de Extremadura opina que estos incendios están dando "la misma lección que desde 2017" y critica que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya dicho que son incendios que la UME no ha conocido en 30 años.

"No es verdad, en 2017 se produjeron incendios de sexta generación en Portugal en los que la UME estuvo ayudando que tuvieron una equivalencia en términos de energía equivalente a 68 veces la bomba de Hiroshima en Pedrogao Grande, que mató a 65 personas y quemó 50.000 hectáreas en cuatro días", explica.

Castañera recuerda los incendios en España de 2022 y su relación con los que se están viviendo estos días. "En España, en 2022, hubo 18 grandes incendios forestales que fueron como estos. Intensos, voraces y con una velocidad de propagación absolutamente desconocidas hasta le fecha como estos", concluye el experto.