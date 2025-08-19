"Se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba", asegura la Policía de Buleleng

El hombre practicaba pesca submarina en aguas cercanas a la localidad costera de Permuteran

Un hombre español de 37 años de edad ha muerto en Bali cuando practicaba pesca submarina en aguas cercanas a la localidad costera de Permuteran.

“Ha habido un caso de un ciudadano extranjero que se ahogó en las aguas de Gerokgak, precisamente en Pemuteran”, según ha confirmado Iptu Yohana Rosalin Díaz, portavoz de la Policía de Buleleng en declaraciones recogidas por ‘The Bali Times’.

El incidente habría tenido lugar el domingo sobre las 13:00 horas, cuando el español se unió a un grupo de tres locales para hacer pesca submarina.

Hallado a 20 metros de profundidad

El hombre se habría sumergido más de cinco metros de profundidad a pesar de las advertencias y sus compañeros le perdieron de vista, según el citado medio.

Los tres hombres inspeccionaron la zona en bote cuatro veces y se sumergieron cinco metros, pero no encontraron nada. Fueron unos buzos quienes, posteriormente, hallaron el cuerpo sin vida del español a unos 20 metros de profundidad. La Policía Acuática logró evacuar su cuerpo hasta la orilla.

"Se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba en las profundidades del mar debido a un equipo inadecuado", declaró Iptu Yohana Rosalin Díaz.