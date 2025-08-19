Julio ha sido el mes más mortal con 155 víctimas

Del total de fallecidos en la Comunitat Valenciana, 116 eran hombres y 100 mujeres

Compartir







ValenciaLa Comunitat Valenciana ha vivido este fin de semana el episodio más caluroso del verano, con termómetros que han rozado o superado los 40 grados en numerosos municipios. La persistencia de noches tropicales, en las que apenas se ha podido dormir, y un mar cada vez más caliente han convertido esta ola de calor en una de las más duras del año. El calor extremo no solo condiciona la vida diaria, sino que también agrava los riesgos para la salud, especialmente entre personas mayores o con patologías previas.

En lo que va de verano, las altas temperaturas se han cobrado 216 vidas en la Comunitat Valenciana, 26 de ellas solo en la última semana, según los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria) del Ministerio de Sanidad.

En junio se contabilizaron 32 decesos, en julio la cifra se disparó hasta 155 y en lo que llevamos de agosto asciende ya a 29. A nivel nacional, desde el 15 de mayo hasta el 16 de agosto, se han producido 2.405 muertes relacionadas con el calor.

Diferencias por provincias y sexo

Del total de fallecidos en la Comunitat Valenciana, 116 eran hombres y 100 mujeres. Alicante concentra la mayor parte de muertes, con 131; seguida de Castellón, con 53; y Valencia, con 22.

La semana más trágica fue la número 27 del año (del 30 de junio al 6 de julio), cuando se produjeron 60 muertes. Le siguen la semana 28 (7 al 13 de julio), con 52; la semana 30 (21 al 27 de julio), con 35; la semana 26 (23 al 29 de junio), con 22; y la semana 29 (14 al 20 de julio), con 11 fallecimientos.