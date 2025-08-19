Logo de InformativosInformativos
Sociedad

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer y un hombre se encuentra detenido en Avilés, Asturias

Investigan la muerte violenta de una mujer en La Folleca, Avilés
Investigan la muerte violenta de una mujer en La Folleca, AvilésEuropa Press
Compartir

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de La Folleca, en Avilés, según han confirmado fuentes de Delegación de Gobierno.

El homicidio habría tenido lugar en la noche de este pasado lunes y un hombre se encuentra detenido por los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

PUEDE INTERESARTE

Según Delegación de Gobierno no se trata de un caso de violencia de género.

Temas