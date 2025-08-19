La Delegación de Gobierno niega que se trate de un caso relacionado con la violencia de género

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de La Folleca, en Avilés, según han confirmado fuentes de Delegación de Gobierno.

El homicidio habría tenido lugar en la noche de este pasado lunes y un hombre se encuentra detenido por los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

Según Delegación de Gobierno no se trata de un caso de violencia de género.