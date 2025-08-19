Claudia Barraso 19 AGO 2025 - 17:19h.

Activan las alarmas en Asturias y Cantabria por la desaparición de dos menores: Nazaret de 11 años y Laura de 16

Nazaret A.H, una menor de 11 años ha desaparecido desde el pasado lunes en la zona de Infiesto, Asturias. La alerta ha sido difundida por la asociación SOS Desaparecidos, quien pidió la colaboración ciudadana para encontrar a la niña.

Para ello, ha difundido un cartel con una fotografía de Nazaret y una descripción suya: mide 1,50 metros, tiene complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones. La última vez que fue vista llevaba un pantalón blanco y negro, una sudadera rosa y zapatillas deportivas negras.

La información sobre la menor

La colaboración ciudadana es fundamental para que los agentes encargados de este caso puedan conseguir más pistas sobre la ubicación el menor. Para ello, han compartido los detalles sobre la menor, para que todo el que haya podido verla, traslade la información.

El cartel de SOS Desaparecidos:

Otra alerta activada en Cantabria

En Cantabria, otra alerta ha sido activada por la desaparición de Laura M.G. Se encuentra en paradero desconocido desde el 12 de agosto, en Argomillo de Cayón, Cantabria. Tiene 16 años, mide 1,60 metros de estatura, complexión normal, pelo castaño y ojos azules.

Los teléfonos de emergencia

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos.