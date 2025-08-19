Ante el avance de los incendios, los vecinos se organizaron para hacer cortafuegos, desbrozar y retirar maleza para intentar proteger sus casas

Última hora de los incendios en España | Mantienen las evacuaciones en la zona del Valle del Jerte por el peligro del fuego en Jarilla

LeónLa lucha contra la oleada de incendios en España continúa un día más en medio de la desolación del panorama dejado por las llamas y el desconsuelo de los afectados. En la vertiente leonesa de los Picos de Europa, afortunadamente, se ha conseguido salvar el fuego de Valle de Valdeón, pero preocupa el foco de Riaño, como informan Noemí Bautista y David Jiménez.

Ante la situación, los vecinos se han organizado para hacer cortafuegos, desbrozar y retirar maleza para intentar proteger sus casas. Hoy, gracias a la niebla, la humedad y la bajada de las temperaturas que se registraron ayer, la situación ha mejorado y muchos vecinos evacuados han podido regresar a sus casas. No obstante, se mantienen en alerta y preparados por lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

El trabajo de los vecinos, clave para contener los incendios en los Picos de Europa

En lo peor del incendio declarado en Valle de Valdeón ayer más de un centenar de vecinos de la zona perdían el sueño en la lucha contra el fuego: “Yo llevo 32 horas sin dormir”, declaraba uno de ellos ante nuestras cámaras.

“Si nos íbamos nosotros esto se iba a quemar”, señala otra vecina.

El sábado y el domingo la Guardia Civil ordenaba el desalojo de los ocho municipios de la comarca, situada en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. Sin embargo, muchos se negaron a marchar.

“No entendía que nos fueran a desalojar sin haber medios de extinción aquí”, apunta un vecino que, de hecho, es bombero de profesión.

“Nos quedamos bastante gente”, señala. Junto a otros voluntarios accedieron a las zonas más altas para atacar las llamas y realizar cortafuegos mientras en los núcleos urbanos empezaron a “desbrozar alrededor de los pueblos” para eliminar combustible por si el fuego llegaba.

Sus tareas resultaron vitales. “Si no llega a ser por el esfuerzo de todos estos chavales…”, advierten algunos, conscientes de ese trabajo para contener las llamas.

Mientras tanto, más al sur decenas de vecinos replican esas labores de desbroce en los alrededores de Riaño. Ha ardido mucho monte, pero entre vecinos y medios de extinción han conseguido que el fuego no alcance viviendas.

La situación ha mejorado gracias también a la bajada de temperatura y el incremento de humedad, pero aún queda mucho perímetro sobre el que trabajar.