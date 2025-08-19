Cada verano, los incendios forestales se convierten en una amenaza real para conductores y excursionistas

Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol

Los incendios de este verano están siendo letales y se han cobrado ya la vida de siete personas. Es importante saber cómo actuar ante el fuego y saber qué hacer si las llamas nos sorprendieran, ya que cada verano, los incendios forestales se convierten en una amenaza real para conductores y excursionistas. Saber cómo reaccionar ante las llamas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, en Informativos Telecinco hemos contactado con Antonio Novillo, bombero instructor, para que explique cómo actuar si nos sorprende un incendio forestal.

En 2017, un incendio en Portugal se cobró la vida de 30 personas en apenas 500 metros de carretera, muchas de ellas al chocar entre sí en medio del humo. Más recientemente, el 2 de julio, dos personas fallecieron en Lleida al intentar escapar de un incendio en coche sin encontrar salida.

Qué hacer si el fuego sorprende en carretera

Si al circular se observa una columna de humo, la primera recomendación es dar la vuelta de inmediato. En zonas boscosas donde la visibilidad es reducida, el sonido del fuego puede ser una alerta: cuando las llamas alcanzan las copas de los pinos, el ruido es comparable al de un avión a reacción, explica Novillo.

Si la vía se colapsa y el humo impide avanzar, lo más seguro es apartarse ligeramente de la carretera, con cuidado de no volcar. Conviene abandonar el vehículo dejando las llaves puestas, de manera que los equipos de emergencia puedan retirarlo si fuera necesario.

Hacia dónde escapar

El fuego suele avanzar con forma de lágrima: a nivel del suelo puede parecer un muro infranqueable, pero visto desde arriba se trata de una elipse empujada por el viento. La clave está en dirigirse hacia los laterales del incendio —los llamados flancos— e incluso adentrarse en la zona ya quemada, que se considera segura.

Para orientarse, una técnica útil es lanzar arena o polvo al aire y observar hacia dónde lo arrastra el viento. Esa dirección marcará el avance del fuego y permitirá identificar la ruta más segura de escape.

El falso refugio del agua

Ni un arcén despejado ni un cortafuegos garantizan la seguridad. Con vientos de 50 a 70 km/h, las pavesas pueden saltar decenas de metros, atravesar carreteras e incluso lagunas. Además, acercarse demasiado al frente implica riesgos extremos: succión del aire, falta de oxígeno y una radiación tan intensa que obligaría a permanecer sumergido bajo el agua durante largos minutos para no sufrir quemaduras.

Así, si la llegada de las llamas es inminente y no existe vía de escape, refugiarse en el agua puede ser el último recurso. Sin embargo, los expertos insisten: siempre que sea posible, la mejor opción es seguir corriendo y alejarse del frente antes de que alcance la posición en la que uno se encuentra.