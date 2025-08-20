En esta crítica situación necesitamos explicaciones sobre lo que está sucediendo y los bulos inflaman las redes

Última hora de los incendios en España: Fernández Mañueco dará 500 euros por familia evacuada y 185.000 por casa destruida

Ante la ola de incendios que calcinan media España y siempre que ocurre algo importante, empiezan a correr los bulos por redes sociales, en este caso, tratando de explicar los incendios. Hay teorías que son completamente falsas como que los fuegos son inevitables y provocados o que las zonas protegidas arden más. En Informativos Telecinco hemos hablado con expertos que nos lo aclaran.

En esta crítica situación necesitamos explicaciones sobre lo que está sucediendo y los bulos inflaman las redes hablando de tramas, la Agenda 2030 de la ONU, recalificaciones para renovables, negando el calentamiento y hasta con fotos de drones incendiarios.

Aclaraciones

Lo cierto es que hay pirómanos detrás, pero pocos. El cambio climático no provoca, pero es decisivo creando esos fuegos de sexta generación. Las llamas prenden en un bosque sin desbrozar, no por la Agenda 2030 si no por el éxodo rural.

Las imágenes de drones militares supuestamente prendiendo fuego en León, el incendio es real, pero es de hace siete años y a más de 5.000 kilómetros, en Oregón. El haz de luz es un efecto óptico y la foto fue distribuida por un parque nacional estadounidense.