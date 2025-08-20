Rocío Molina 20 AGO 2025 - 11:05h.

El presentador de 'Planeta Calleja' y de 'Volando voy' ha sido víctima de un bulo en Internet y ha acudido a la justicia

Jesús Calleja, al borde del llanto tras ver la devastación de los incendios de León

Compartir







Jesús Calleja no ha dejado pasar esta situación y ha denunciado públicamente ser víctima de un bulo para el que ha ya ha comenzado a tomar medidas legales. El presentador de 'Volando voy' se ha visto salpicado por informaciones que carecen de veracidad y que están relacionadas con los incendios que están arrasando España. Y es por ello que el de León ha puesto en manos de la justicia esta situación para frenar esta expansión de noticias falsas por Internet.

La reflexión de Jesús Calleja en la que ha advertido de los pasos que ha dado comienza explicando qué pasa cuando uno se cree un bulo y se lanza a su reproducción y difusión sin ningún control ni comprobación de los hechos: "Hola amigos. Me gusta a mi estos vídeos cuando uno hace reflexiones de las cosas que nos suceden. Los bulos siempre han existido, pero desde que están las redes, son cada vez más intensos y es un caldo de cultivo, porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo".

Lo último que se ha dicho de él y es la información que está circulando estos días es "inverosimil", pero aún así, Jesús Calleja ha insistido en dar sus explicaciones. "Este bulo dice que tengo empresas de energías renovables y de que estoy muy feliz porque se quemen los bosques porque así ya puedo yo comprar esos terrenos y poner placas solares, entre otras muchas lindezas", ha comenzado diciendo.

Algo que no solo le parece terrible al presentador de 'Planeta Calleja', sino también absolutamente cruel y oportunista en la situación tan difícil que con los incendios se está viviendo. De ahí que haya dicho basta y haya acudido a la justicia para defender su honor e integridad ante estas informaciones falsas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras poner en manos de la justicia este bulo, el de León ha seguido dando explicaciones al respecto en este vídeo que ha compartido desde su perfil oficial de Instagram y en donde detalla todo. "Para empezar, no tengo ninguna empresa de este estilo, las únicas placas solares que tengo son en el tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder reutilizar energía", manifiesta Jesús Calleja.

"Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez", Jesús Calleja

Y, precisamente por la difusión que esto ha tenido le ha salido fácil localizar al responsable de este bulo para el que le va a caer el peso de la justicia. "Le va a caer denuncia, investigación y condena. Y es lo mejor, el escarmiento. Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez", señala.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En este comunicado también ha aprovechado Jesús Calleja para hacer un perfil de ese tipo de personas que crea bulos de cara a advertir a sus seguidores. "Está la típica persona que anda escondido y nunca da la cara y luego están los bulos más organizados, que obedecen a cuestiones políticas y a lo económico". De una forma u otra, el presentador advierte que hay que neutralizarlos para evitar su viralización y que moneticen informaciones falsas.