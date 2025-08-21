Los montes quemados tardarán años en recuperarse

Uno de los problemas que dejan la ola de incendios que ha arrasado media España es lo que van a tardar en recuperarse todos esos montes quemados. Hay algunas plantas que tardan algo menos. Entre algunos ejemplos está el brezo que necesita de dos a cuatro años, pero si pensamos en árboles como el castaño, hay que esperar entre treinta y cuarenta años.

La actividad de los apicultores también se ha visto gravemente dañada por los incendios. Luis vio con rabia e impotencia como el fuego acababa con sus colmenas y ahora lo ha perdido todo.

“Fue tan rápido que fue imposible llegar ni a acceder a las colmenas para poder hacer nada”, explicaba el apicultor.

Han sido 25.000 euros arrasador por las llamas y este año no va a poder recolectar ni una gota de mie y en los próximos años, tampoco, porque la zona va a tardar en regenerarse.

Grandes pérdidas en ganado

Los que han tenido suerte y han podido salvar al ganado de las llamas, están sin pasto para alimentar a los animales, únicamente la solidaridad entre vecinos está ayudando a los ganaderos a poder salvar algo de las grandes pérdidas sufridas.

Camiones de forraje llegados de otras localidades porque los pastos están arrasados.

Cosechas arrasadas

Los agricultores son otros de los sectores que se han visto enormemente afectados por los numerosos fuegos. Cosechas enteras arrasadas donde solo quedan cenizas.