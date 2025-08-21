Un centenar de vecinos desalojados en Igüeña, León

La meteorología ayuda en la extinción del fuego aunque aún quedan activos más de una veintena de incendios graves

La lucha de los bomberos contra la oleada de incendios en España, vista en un vídeo en primera persona

El viento no da tregua y reaviva muchos de los incendios que arrasan Galicia, Castilla y León y Extremadura. Ya son casi 400.000 hectáreas quemadas.

El fuego amenaza ahora a nuevas poblaciones en León como Igüeña, donde los vecinos se niegan a abandonar el pueblo pese a la orden de evacuación.

En Lusio ya lo han perdido todo. Esta aldea de 30 habitantes ha quedado reducida a cenizas y escombros. No queda ninguna casa en pie.

En Castilla y León, Galicia y Extremadura donde están los principales incendios de esta ola miran este jueves al cielo. Esperan lluvias y una bajada de temperaturas.

Mientras llegan, la tierra sigue ardiendo. Solo en Galicia han ardido más de 82.000 hectáreas. En Zamora, el viento complica la extinción en las últimas horas, aunque en León han bajado en 10 las localidades evacuadas. En Galicia el viento tampoco ayuda aunque ya tienen AVE a Madrid.