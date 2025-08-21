Última hora de los incendios en España | Pesadilla de los vecinos de Igüeña, a solas con el fuego
La meteorología ayuda en la extinción del fuego aunque aún quedan activos más de una veintena de incendios graves
La lucha de los bomberos contra la oleada de incendios en España, vista en un vídeo en primera persona
El viento no da tregua y reaviva muchos de los incendios que arrasan Galicia, Castilla y León y Extremadura. Ya son casi 400.000 hectáreas quemadas.
El fuego amenaza ahora a nuevas poblaciones en León como Igüeña, donde los vecinos se niegan a abandonar el pueblo pese a la orden de evacuación.
En Lusio ya lo han perdido todo. Esta aldea de 30 habitantes ha quedado reducida a cenizas y escombros. No queda ninguna casa en pie.
En Castilla y León, Galicia y Extremadura donde están los principales incendios de esta ola miran este jueves al cielo. Esperan lluvias y una bajada de temperaturas.
Mientras llegan, la tierra sigue ardiendo. Solo en Galicia han ardido más de 82.000 hectáreas. En Zamora, el viento complica la extinción en las últimas horas, aunque en León han bajado en 10 las localidades evacuadas. En Galicia el viento tampoco ayuda aunque ya tienen AVE a Madrid.
Un centenar de vecinos desalojados en Igüeña, León
La Guardia Civil ha desalojado a 100 personas la localidad de Igüeña (León) ante el avance del fuego, tras declararse un nuevo fuego de Índice de Gravedad (IGR) 2, que presenta indicios de ser intencionado.
Sin embargo, muchos vecinos de Igueña se han negado a irse. Dicen que quieren proteger sus casas y que están solos: no han llegado equipos de extinción.
Controlado el incendio forestal declarado en Aracena, Huelva
El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado en el paraje “Valdesevilla” del término municipal de Aracena, en la provincia de Huelva, para el que han movilizado nueve medios aéreos.
Trabajan en tareas de remate y liquidación un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.
Los vecinos de Igüeña, cercados por las llamas, se niegan a irse
Los vecinos de Igüeña, en el Bierzo leonés, están viviendo una absoluta pesadilla. Se ven cercados por las llamas y hasta allí no han llegado efectivos para apoyarlos en la lucha contra el fuego.
A pesar de la orden de evacuación se han negado a irse, poniendo sus vidas en peligro. Pero quieren salvar sus casas como sea.
Se elevan a casi 400.000 las hectáreas calcinadas
Ya son casi 400.000 las hectáreas quemadas por los incendios en España, la mayoría en agosto. Los de Ourense, Zamora, León y Cáceres siguen siendo los que más preocupan.
Los equipos de extinción miran al cielo. Este jueves se esperan lluvias y una bajada de temperaturas.