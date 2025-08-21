Las especies pirófilas son aquellos árboles y plantas que son capaces de resistir entre el paso de las llamas de los incendios

Última hora de los incendios en España | Pesadilla de los vecinos de Igüeña, a solas con el fuego

En esta ola de incendios que está azotando a España en las últimas semanas hay árboles y plantas que se han salvado en medio de las cenizas. En 'Informativos Telecinco' hemos preguntado a un experto qué hace especiales a estas especies y el valor que aportan contra el fuego.

En una dehesa de Salamanca calcinada por las llamas, solo algunas especies han logrado mantenerse en pie. Entre el paisaje ennegrecido destacan las encinas y los alcornoques, que han sobrevivido al incendio gracias a su mayor capacidad de retener agua. El contraste es evidente: el verde de sus copas resalta frente al negro de la tierra quemada.

Las plantas que consiguen sobrevivir entre las llamas

El experto consultado por 'Informativos Telecinco' explica que estos árboles tienen más capacidad húmeda y retienen agua. Por eso, algunos sobreviven a la devastación de las llamas.

Junto a los restos de construcciones calcinadas se observan árboles que muestran la huella del fuego y, como explica el experto, los árboles que han quedado casi intactos pueden mostrar la dirección por la que avanzaron las llamas, arrastradas por el viento.

Alrededor de un establo captado por las cámaras, únicamente han permanecido vivas ciertas especies de árboles que llaman especialmente la atención por su color verde entre el negro del incendio, repitiéndose la misma imagen en distintos puntos de la dehesa.

¿Qué son las plantas pirófilas?

Los expertos las catalogan como plantas pirófilas, especies capaces de adaptarse a los incendios e incluso de regenerarse después de ellos. "Tienen la corteza más gruesa y aunque se quemen sus ramas y semillas son capaces de volver a germinar", explica el experto a 'Informativos Telecinco'.

El antes y el después que deja el fuego impresiona: en medio del paisaje devastado, estas especies se mantienen erguidas y verdes aún cuando el fuego ha intentado arrasar con todo lo que había a su paso.