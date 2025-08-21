Buscan a Brahim, desaparecido en el puerto de Ibiza desde hace una semana

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de Brahim B.

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 39 años al que se le perdió la pista el pasado jueves en el puerto de Ibiza.

El hombre, según la información facilitada por la asociación, responde al nombre de Brahim B., mide entre 1,75 y 1.80 metros de altura y es de complexión delgada. Tiene el pelo y los ojos castaños.

Cualquier información acerca de su paradero debe comunicarse al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868286726.

