Alerta en Oliva, en Valencia: buscan a Beatriz, una joven de 28 años desaparecida

Beatriz, la joven de 28 años desaparecida en la zona de Oliva, en Valencia, sigue en paradero desconocido. El pasado 9 de agosto fue la última vez que la vieron en la localidad, al sureste de la provincia.

La asociación SOS Desaparecidos activó una alerta en la que difundía una imagen e información sobre Bea, nombre por el cual le conocen sus personas más cercanas. Así mismo difundió su descripción para facilitar su descripción. Mide 1.60 metros, complexión normal, pelo castaño y rizado con ojos marrones y gafas graduadas.

Amplían la búsqueda

Ahora, la misma asociación ha ampliado la búsqueda activando la Red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España, para difundir la alerta de Beatriz. Las autoridades también pidieron la colaboración ciudadana de los vecinos de la localidad para poder obtener más información que permita acercar a los agentes la posibles pistas sobre su localización.

No hay más pistas sobre su paradero

En el momento de su desaparición, no hubo pistas sobre dónde podría haber ido la joven, ni en el momento en el que desapareció. Los medios locales de la zona apuntaban a que el viernes fue cuando se le perdió la pista y SOS Desaparecido apunta a que fue el sábado cuando no se supo nada más de ella. Además han pedido a localidades cercanas a la zona, que colaboren también con la búsqueda.

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos.