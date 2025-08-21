El sistema europeo EFFIS rebaja su última estimación, que ayer superaba las 396.000 hectáreas

World Wide Fund for Nature advierte de que 2025 podría convertirse en el año con más superficie arrasada por el fuego en lo que va de siglo

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus ha reducido a 382.607 la estimación de hectáreas quemadas en lo que va de 2025 en España, frente a las 396.791 que situaba ayer por la tarde, según los últimos datos consultados por Europa Press. La gran mayoría de esa superficie ha ardido en el mes de agosto.

Hasta el pasado 29 de julio, la superficie afectada era de 41.903 hectáreas, que subieron a 47.302 a 7 de agosto. Desde esa fecha, la cifra se disparó hasta alcanzar los casi 400.000, lo que supone que en apenas quince días se han calcinado alrededor de 340.000 hectáreas.

Un año negro para los incendios

Si se consolidan estos datos, 2025 podría convertirse en el año con más hectáreas arrasadas por el fuego en el siglo XXI. Así lo advierte WWF, que, a partir de cifras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), recuerda que para encontrar un precedente peor habría que remontarse a 1994, cuando se quemaron 437.602 hectáreas.

Datos oficiales más bajos pero en aumento

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, situó el pasado 18 de agosto en 138.000 hectáreas la superficie calcinada hasta el 10 de agosto, aunque reconoció que la cifra aumentará al incorporar los incendios que permanecen activos en distintas zonas del país.