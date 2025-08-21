Solo 100 vecinos han accedido a la orden de evacuación de la Guardia Civil en esta localidad de El Bierzo

Última hora de los incendios en España | Pesadilla de los vecinos de Igüeña, a solas con el fuego

LeónEn plena oleada de incendios, los vecinos de Igüeña, en el Bierzo leonés, están viviendo una absoluta pesadilla. Y lo hacen solos. Se han visto cercados por las llamas que asolan Castilla y León y muchos se han negado a irse porque no han llegado efectivos de extinción y quieren defender sus casas con sus propias manos.

Solo 100 vecinos de Colinas del Campo de Martín Moro en Igüeña han accedido a desalojar siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil.

Los que se han quedado temen perder sus casas. Saben que no van a descansar. Esta pasada noche nadie ha dormido en el pueblo, ha comentado una vecina.

Denuncian que no han llegado medios a Igüeña

Mientras el fuego acecha, el miedo se apodera de los vecinos de Igüeña, que observan, impotentes, cómo las llamas avanzan sin control. Denuncian que los equipos de extinción no han llegado hasta allí.

“Si tenemos que morir aquí moriremos...”, asegura llorosa una vecina. Están dispuestos a defender sus casas con sus manos, poniendo en riesgo sus vidas.

“Yo no me voy a ningún sitio...”, le ha dicho una familia a la Guardia Civil en la puerta de su casa. Y es que algunos no están dispuestos a abandonar su hogar. “Es lo único que tenemos”, dice otra mujer.

Tienen claro que lucharán contra el fuego con sus manos si es necesario. “Yo aposté por mi pueblo y no estoy dispuesto a abandonarlo, con uñas y dientes lo defenderemos”, dice un vecino que asegura que ningún equipo de extinción ha aparecido por Igüeña.

Se lamentan que no hay recursos para luchar contra un fuego de tales dimensiones como el del Bierzo y que los pueblos pequeños son los primeros en ser abandonados por las autoridades.

El viento agrava la situación del fuego, que se encuentra en nivel 2 de peligrosidad. Puerta por puerta, la Guardia Civil ha pedido a los vecinos que desalojen sus viviendas por precaución. No todos han accedido.