Se cumplen nueve años del crimen de Diana Quer y sus padres le han dedicado emotivas palabras a través de redes sociales

Nueve años del crimen de Diana Quer: 'El Chicle' permanece en prisión con permisos en el horizonte, pero fuera de su alcance

Compartir







Este viernes 22 de agosto de 2025 se cumplen nueve años del crimen de Diana Quer, la joven madrileña asesinada en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal tras desaparecer una madrugada de verano.

El autor de su muerte, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', permanece recluido en la cárcel de Villahierro, en León, donde cumple una pena de prisión permanente revisable por asesinato, agresión sexual y detención ilegal.

Sus padres, Diana Pinel y Juan Carlos Quer, han dedicado unas emotivas palabras a su hija fallecida. Su padre, le mandaba besos al cielo, pero su madre ha publicado una imagen suya en su cuenta de Instagram, junto con unas emotivas palabras que ha emocionado a todo su círculo cercano.

“Hoy llega otra vez este día que me pesa en el alma, el 22. Un día que nunca debió existir, un día que me arrancó de golpe la ilusión de seguir caminando a tu lado. Desde entonces, mi corazón late distinto, como si cada golpe llevara tu nombre y mi llanto”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El mensaje de Diana Pinel

Un mensaje de dolor, de una madre que sigue llorando a su hija, quien dejó un vacío muy grande y a quien todavía, nueve años después, siguen pidiendo justicia por ella: “Duele, mi amor, duele hasta los huesos. Pero en medio del dolor, también hay algo que me sostiene: saber que fuiste, eres y serás mi hija, mi orgullo, mi razón más grande. El amor que siento por ti no lo pudo borrar ni la vida ni la muerte, porque ese amor es sagrado y eterno”.

“Diani”, así la nombra su madre en el texto, recordándola con añoranza, pena y cariño: “Diani, mi niña, aunque el 22 me rompa, yo sigo aquí. Y seguiré escribiéndote, hablándote, amándote más allá de todo dolor. Porque el amor de una madre nunca se apaga. Con todo lo que soy y todo lo que me queda. Tu mami”.