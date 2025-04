Los agentes tenían claro que era esta persona quien había podido asaltar a la víctima. Las antenas los situaban en la misma zona. Pero una vez hablaron con 'El Chicle', negó los hechos y presentó coartada. Admitió haber estado en A Probra do Caramiñal, pero robando gasolina. Algo que corroboró su mujer en primera instancia. Sin embargo, el sospechoso había incurrido en contradicciones. La señal de su teléfono aparecía en la autovía, no en las fiestas. Y el de su mujer indicaba que ella no había salido de casa. Todo cuadraba, pero no eran suficientes indicios. Una de las claves estuvo en que 'El Chicle' intentó meter al maletero a otra joven, pero esta mujer grabó un audio durante el forcejeo y le denunció en Boiro el 25 de diciembre de 2017.