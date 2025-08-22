Exhaustos pero victoriosos, los bomberos de Jarilla posan sonrientes tras estabilizar un incendio que amenazó la región

Los incendios registrados en España este viernes 22 de agosto

La situación con los incendios en Cáceres es este viernes más tranquilizadora. El fuego de Jarilla ya está estabilizado y hay imágenes que son la mejor prueba de ello.

Una destaca en concreto; 15 bomberos exhaustos, pero sonrientes, con gesto triunfal. Aparecen rodeados de cenizas pero, por primera vez, sin llamas alrededor.

Para ellos, para los bomberos, el reconocimiento de los vecinos de Plasencia, que han querido mostrar su cariño esta jornada en forma de aplausos. Un homenaje que representa el agradecimiento de los extremeños por la crucial labor realizada estas semanas en la extinción de los incendios que han afectado a toda esa región.

El incendio de Jarilla, en Cáceres, estabilizado tras días de preocupación

El incendio de Jarilla, que ha arrasado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, está estabilizado y los evacuados regresarán a sus casas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha informado de las medidas adoptadas en la reunión del Cecopi y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los trabajos durante este pasado jueves y esta noche hayan "dado sus resultados".