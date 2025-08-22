El ganado es una importante en la lucha contra los incendios, ya que desbrozan la maleza de manera natural para hacer cortafuegos

Casimiro y su equipo de 'bomberos': cómo los burros ayudan a prevenir incendios limpiando el monte

Muchos comienzan ahora el recuento de daños. Es el momento de poder hacer reclamaciones a los seguros, aquellos que los tengan. En general, en España el 80% de los hogares cuentan con una póliza, pero vamos a fijarnos en concreto en las zonas arrasadas por el fuego blanco. ¿Cuál es aquí la situación que tienen que hacer? Pues en las zonas arrasadas por el fuego la cobertura es un poquito menor, pero aún así más del 65% de las casas, se encuentran en las cuatro provincias más afectadas por el fuego.

Lo que tienen que hacer ahora es llamar a la compañía para ver los detalles específicos de cada uno de los seguros. Pero la patronal ya nos ha contado que la mayoría de los seguros de hogar de este país tiene, cubre los daños por incendio. También en estás zonas ha habido muchos problemas con la ganadería y la agricultura, y aquí es el seguro agrario el que se encarga de todos los problemas derivados del fuego, incluso de retirar a los animales muertos.

La importancia de la ganadería es fundamental en esta situación de lucha contra los incendios. Esto se demostró con la imagen que dejó una asociación de burros en Madrid, durante el incendio en Tres Cantos. Su resistencia nos recuerda una verdad muchas veces olvidada, el papel esencial del pastoreo y del ganado para, con su poda natural, evitar grandes fuegos.

Una de las mejores brigadas contra los incendios

Están viendo a una de las mejores brigadas de prevención contra incendios que hay. "Pues una cabra más o menos al día, se puede comer unos 10 kg de de maleza y una oveja unos siete u ocho", explica uno de los ganaderos. Con cada bocado ayudan a limpiar el campo para, como mínimo, limitar futuros daños: "Hombre, pues yo creo que se está viendo que queda bastante limpio, el terreno lo dejan bastante desbrozado, lo que hace que si hay un incendio, pues no puede propagarse"

Pero estas desbrozadoras naturales van desapareciendo con el riesgo que eso supone: "Lo que pasa es que cada vez hay menos gente, hay menos animales y eso cada vez ayuda más a que la maleza sea más grande y cuando venga fuego haga más daño". En la última década, la cabaña de ovino se ha reducido un 13%. Lo mismo ha ocurrido con la caprina: "La cabaña ganadera en toda España está bajando, pero en picado"

Los que siguen critican el exceso de burocracia de la Agenda 2030, que también pone en peligro el campo, dicen, porque les obliga a dejar zonas sin cosechar: "Esas zonas de no cosechado son combustibles y son otro punto de de de arranque a a que los fuegos se se extiendan y sean más difíciles de controlar". Los pastores recuerdan que la tradición rural, combinada con la tecnología, puede ser el mejor aliado para que campos y bosques no se conviertan en pasto de las llamas.