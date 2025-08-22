Un hidroavión que luchaba contra el incendio de Porto, Zamora, ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia tras sufrir un fallo

Nueve horas al día en el aire para frenar el fuego: así trabajan los ‘apagafuegos’ del Ejército

Un hidroavión de extinción de incendios forestales que trabajaba en el fuego de Porto (Zamora) se ha visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada, sin que se hayan registrado daños personales.

El medio aéreo presentaba problemas en uno de los estabilizadores de la toma de agua, lo que afectaba al aterrizaje, por lo que pidió realizar una toma de tierra de emergencia, han informado fuentes del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, cuyos bomberos acudieron al lugar.

La aeronave tuvo que sobrevolar la zona durante una hora para perder combustible antes de tomar tierra en la pista, donde le esperaban los bomberos y medios terrestres de extinción por si en el aterrizaje sufría algún percance. El vídeo ha sido compartido por algunos usuarios presentes en el lugar de los hechos. Aseguran que la aeronave ha quedado destrozada, pero el que la conducía salió ileso.

El piloto está en perfecto estado

Sin embargo, el piloto logró aterrizar sobre las trece horas de este viernes sin sufrir daños personales ni que se produjeran desperfectos en las instalaciones, aunque la aeronave si presentaba daños visibles en el tren de aterrizaje.

La herramienta más imprescindible contra los incendios

Estas maquinarias se han convertido en una de las herramientas más imprescindibles para luchar contra los incendios desde el aire. Sin embargo, sus pilotos se enfrentan a situaciones muy peligrosas que puedan poner en riesgo sus vidas.