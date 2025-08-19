Piden colaboración ciudadana para localizar a un vecino de Córdoba desaparecido desde el 17 de agosto
El día que fue visto por última vez, el hombre vestía camisa de cuadros azules y blancos con pantalón corto
CórdobaEste 19 de agosto continúan buscando a Enrique, un vecino de Córdoba desaparecido desde hace tres días. Tiene 59 años y urge encontrarlo porque necesita tomar medicación.
Así lo han manifestado sus familiares a ANFANE, una Asociación de Familias Necesitadas de la capital cordobesa. Siguen los rastreos para localizar al hombre, igual que en el caso de Bea en Oliva.
Sobre Enrique Barona Caparrós se ha difundido que fue visto por última vez el domingo 17 de agosto, cuando estaba en la calle Músico Guerrero, dentro del barrio El Brillante, al norte de la ciudad.
También testigos trasladaron que lo vieron en la calle Sansueña. "En alguna ocasión se dirigía a la Fuensanta", ha detallado la organización sin ánimo de lucro en su comunicado.
Para poder identificarlo, ha compartido datos de su apariencia física. De complexión delgada y estatura de 1,67 metros, tiene el pelo blanco canoso y los ojos oscuros.
Vestía camisa de cuadros y pantalón corto
Igualmente, el día que desapareció, Enrique llevaba puesta una camisa de cuadros azules y blancos, así como un pantalón corto junto a unas zapatillas deportivas.
Si alguien lo ha visto o lo ve, debe ponerse de inmediato en contacto con esta misma asociación cordobesa o avisar a través de los teléfonos de emergencias 112, 062, 091 y 092.
Otras números para avisar de cualquier pista sobre su paradero son el 611084774, 616627251 y 650805065. La colaboración ciudadana en estos casos es clave para encontrar a personas desaparecidas.