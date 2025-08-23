Una niña madrileña de 12 años ha sido rescatada tras encontrarse indispuesta mientras regresaba al Teleférico de Fuente Dé

La niña estaba realizando junto a su familia la ruta a Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este viernes a una niña madrileña de 12 años que se encontró indispuesta mientras regresaba al Teleférico de Fuente Dé tras realizar junto con su familia la ruta a Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a la aeronave de la que descendieron en una operación de grúa el rescatador y la médico. Una vez en tierra, atendieron a la menor que, ya repuesta, fue traslada con uno de sus progenitores hasta el cable.

Descenso en el Teleférico

Asimismo, los efectivos dieron aviso al personal de Cantur para esperar al resto de acompañantes y poder realizar el descenso en el Teleférico, ha informado el Servicio de Emergencias en red social 'X'.