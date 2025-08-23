La Guardia Civil comprueba que las embarcaciones tengan la documentación en regla y los elementos de seguridad necesarios

Los agentes, en las 200 inspecciones realizadas durante el verano pasado, interpusieron 19 sanciones económicas

Un equipo de Informativos Telecinco ha acompañado al Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante su vigilancia por las costas españolas. Disponer de los papeles y de los permisos necesarios resulta fundamental tanto en tierra como en mar, según informa Anna Ariño.

En estas salidas diarias en los meses de verano, los agentes se encargan de realizar inspecciones y comprobar que las embarcaciones llevan la documentación necesaria, como es el título de patrón.

La Guardia Civil también vigila que porten los elementos de seguridad obligatorios como son, por ejemplo, los chalecos. En todo el verano del año pasado realizaron 200 inspecciones, en las que se interpusieron 19 multas.

Además, los agentes deben permanecer muy atentos puesto que si surge un rescate y reciben el aviso, tienen que dirigirse lo antes posible a la zona.