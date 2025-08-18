La Guardia Civil investiga la paliza mortal a un gorrilla en Valencia

La Guardia Civil investiga el crimen de un gorrilla fallecido presuntamente por los golpes que recibió de dos personas en Valencia

Detenidos en Valencia tres jóvenes por estafar 20.000 euros con la técnica del 'hijo en apuros'

Compartir







La Guardia Civil investiga el crimen de un gorrilla fallecido presuntamente por los golpes recibidos por parte de dos personas tras un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Valencia.

Así lo ha avanzado 'Las Provincias'. Los agentes buscan a los presuntos implicados en los hechos.

La víctima murió en un piso de la localidad valenciana de Picanya días después de los hechos

De acuerdo con la información publicada, la víctima murió en un piso de la localidad valenciana de Picanya días después de los hechos como consecuencia de los golpes recibidos por parte de los dos ocupantes de una motocicleta. El forense ha determinado que la causa de la muerte fue la paliza que sufrió esta persona.

Fuentes del instituto armado han confirmado que el pasado 9 de agosto se produjo un incidente en las inmediaciones del Hospital General de Valencia y que, con posterioridad, días después, una persona murió en su casa. La Guardia Civil está investigando los hechos, que todavía no han derivado en ninguna detención.