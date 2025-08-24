Emergencias 112 de Extremadura ha activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2)

El herido, del que no ha trascendido la edad ni el género, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave

CáceresUna persona ha resultado herida por asta de toro el sábado durante un festejo taurino celebrado en Guadalupe (Cáceres).

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso han activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).

Trasladado al Hospital Universitario de Cáceres

