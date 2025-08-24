Logo de InformativosInformativos
Extremadura

Un herido grave por asta de toro durante un festejo taurino en Guadalupe, Cáceres

Entrada exterior en el Hospital Universitario de Cáceres
Entrada exterior en el Hospital Universitario de CáceresEP (ARCHIVO)

  • Emergencias 112 de Extremadura ha activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2)

  • El herido, del que no ha trascendido la edad ni el género, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave

CáceresUna persona ha resultado herida por asta de toro el sábado durante un festejo taurino celebrado en Guadalupe (Cáceres).

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso han activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).

Trasladado al Hospital Universitario de Cáceres

El herido, del que no ha trascendido la edad ni el género, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave.

