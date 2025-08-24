Un muerto y una herida grave tras chocar su furgoneta contra un árbol en Susinos del Páramo, Burgos

La mujer herida de carácter grave ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos

BurgosUn hombre ha perdido la vida y una mujer ha resultado herida de gravedad tras la salida de vía de una furgoneta que ha chocado contra un árbol en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo, en la provincia de Burgos, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente de tráfico ha tenido lugar minutos antes de las 9:15 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para dos personas heridas de gravedad, una de ellas atrapada.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Villadiego.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de un varón y ha trasladado a una mujer en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.