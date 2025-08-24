Continúa en la 'rave' de Valdáliga, Cantabria mientras la Guardia Civil vigila los accesos

Logo de InformativosInformativos
350 participantes continúan en la 'rave' de Valdáliga, Cantabria: la Guardia Civil vigila los accesos para evitar nuevas entradas

Los participantes de la 'rave' que se lleva celebrando todo el fin de semana en el municipio cántabro de Valdáliga han comenzado a abandonar esta fiesta ilegal, informa Enertiz Gómez.

De momento han abandonado la fiesta ilegal medio centenar de personas, según han confirmado a EFE desde la Delegación del Gobierno.

Controles para evitar entradas a la 'rave'

La Guardia Civil sigue controlando los accesos a la cantera de Roiz, donde se celebra la fiesta, y ha puesto 15 multas por consumo de drogas y alcohol a los que abandonan el lugar.

Se estima que la 'rave' ha reunido a unas 400 personas, que pudieron llegar al lugar de la fiesta antes de que la Guardia Civil cortase los accesos a las siete de la mañana del sábado.

Esta intervención permitió reducir a 120 coches los que accedieron a la cantera.

Desde la Delegación de Gobierno se ha recordado que los organizadores de este tipo de fiestas se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros.

Los participantes, por su parte, pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros.

