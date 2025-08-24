Continúa en la 'rave' de Valdáliga, Cantabria mientras la Guardia Civil vigila los accesos

Los participantes de la 'rave' del municipio cántabro de Vald�áliga empiezan a abandonar la fiesta ilegal mientras la Guardia Civil vigila los accesos

Una 'rave' reúne a más de 400 personas en Valdáliga, Cantabria: la Guardia Civil intenta impedir a su acceso a través de controles

Los participantes de la 'rave' que se lleva celebrando todo el fin de semana en el municipio cántabro de Valdáliga han comenzado a abandonar esta fiesta ilegal, informa Enertiz Gómez.

De momento han abandonado la fiesta ilegal medio centenar de personas, según han confirmado a EFE desde la Delegación del Gobierno.

Controles para evitar entradas a la 'rave'

La Guardia Civil sigue controlando los accesos a la cantera de Roiz, donde se celebra la fiesta, y ha puesto 15 multas por consumo de drogas y alcohol a los que abandonan el lugar.

Se estima que la 'rave' ha reunido a unas 400 personas, que pudieron llegar al lugar de la fiesta antes de que la Guardia Civil cortase los accesos a las siete de la mañana del sábado.

Esta intervención permitió reducir a 120 coches los que accedieron a la cantera.

Desde la Delegación de Gobierno se ha recordado que los organizadores de este tipo de fiestas se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros.

Los participantes, por su parte, pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros.