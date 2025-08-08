Agencia EFE Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 13:39h.

Los Mossos d’Esquadra identificaron como presuntos organizadores a dos personas que llevaban en un vehículo equipos de sonido

También levantaron dos actas para iniciar el procedimiento sancionador, que serán elevadas al Servicio Territorial del Juego y de Espectáculos en Lleida

LleidaCien personas participaron en una 'rave' ilegal en un espacio natural protegido de Ivars de Noguera (Lleida) que se celebró del 1 al 3 de agosto y en la que los Mossos d’Esquadra identificaron como presuntos organizadores a dos personas que llevaban en un vehículo equipos de sonido.

Los agentes levantaron dos actas para iniciar el procedimiento sancionador, que serán elevadas al Servicio Territorial del Juego y de Espectáculos en Lleida.

Los mossos recibieron las primeras alertas por una gran concentración de vehículos, furgonetas y autocaravanas en una pista forestal de Ivars de Noguera e intervinieron impidiendo que entraran más personas y evitando que regresaran las que salían.

21 actas a vehículos estacionados

“Cuando los agentes de seguridad ciudadana de la comisaría de Balaguer llegaron al sitio, por el camino de Boix, encontraron a pie del embalse unos 40 vehículos y alrededor de un centenar de personas que estaban celebrando una fiesta ilegal”, ha informado este viernes la policía catalana.

Por su parte, la unidad regional de medio ambiente levantó 21 actas a vehículos estacionados en medio de la zona forestal, fuera de los caminos o zonas habilitadas, por incumplimiento de la ley que regula el acceso motorizado al medio natural. Estas actas se tramitarán en los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.