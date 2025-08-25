Las claves de los múltiples incendios que han asolado España en 2025: la peor ola de calor de la historia, montes sin desbrozar e irresponsabilidad

Con cuatro víctimas mortales y más 411.000 hectáreas quemadas, este 2025 será recordado como un verano terrible para los incendios. Laura Sólvez cuenta para 'Informativos Telecinco' cuáles son las claves de esta gran tragedia que ha afectado a gran parte del país y que ya se ha convertido en la pesadilla de muchos agricultores, bomberos y vecinos que han perdido sus casas.

"Las claves de esta tragedia tienen que ver con tres puntos claves: La primera de ellas tiene que ver con la peor ola de calor de la historia. La vivimos los 20 primeros días de agosto, con temperaturas de 4,6° por encima de lo normal y en las zonas más afectadas y más dañadas por los incendios de esta anomalía era aún mayor, de 6° por encima de la media, y esto al final no ayudaba nada. Al contrario, fomentaba mucho la propagación de estos incendios".

"Además, ha sido una primavera muy lluviosa y esto al final ha fomentado mucho el crecimiento de la vegetación, que se ha ido secando con las temperaturas tan extremas que hemos tenido en este mes de agosto y al final solamente ha quedado pasto, ha quedado maleza. Entonces, muchos expertos coinciden en que estas condiciones no se han prevenido lo suficiente y que había que invertir más en prevención forestal".

La imprudencia, uno de los factores mayoritarios

Lo principal es que todos estos incendios se originan por un 70% de acciones imprudentes. Irresponsabilidades nuestras y en cuanto a los pirómanos, pues es un perfil muy poco común, solo el 7% de los fuegos los provocan estas personas. Todos estos datos los recoge también el Fiscal de Medio Ambiente de Málaga: "Detrás de cualquier gran incendio hay siempre un fracaso en la política de prevención y de gestión. Eso eso es evidente. El 70% prácticamente son incendios imprudentes de personas que no querían. En muchos casos incluso intentan apagarlo ellos mismos".