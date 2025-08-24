El desalojo de los ancianos durante los ancianos supone un auténtico shock para ellos, especialmente vulnerables en estos casos

Los incendios que estos días cercan a varios pueblos de España han obligado a muchos vecinos a abandonar, de manera forzada, los hogares en los que han vivido toda una vida. La situación, de por sí difícil, supone un auténtico shock para las personas mayores, especialmente vulnerables en estos casos.

Por eso, en 'Informativos Telecinco' hemos consultado con expertos y con los propios afectados para conocer cómo se han producido estas evacuaciones que, por suerte, han ido disminuyendo según se han ido controlando los fuegos.

El shock de los más mayores cuando son evacuados debido a los incendios

En varias localidades de Galicia, Castilla León y Extremadura, los residentes se resistieron a dejar sus casas a pesar de la cercanía de las llamas. “A mí no me mueven de aquí. Si tenemos que morir aquí, moriremos, pero marcharme yo, por lo menos, no me voy a marchar. ¿Cómo voy yo a dejar a mi casa sola?”, relataba una vecina completamente afectada mostrando el apego y la negación inicial que acompaña a estos desalojos.

Alhena Pérez, técnica del área de salud de la Cruz Roja, ha explicado a 'Informativos Telecinco' que, cuando llega el momento del desalojo y de la evacuación, los servicios de emergencia ofrecen un rápido asesoramiento para aconsejarles qué documentación y objetos deben sacar de sus casas.

Cuando llega el momento en el que deben abandonar sus viviendas, los equipos de emergencia ponen especial atención a los detalles prácticos: recordar a los mayores qué documentación llevar, no olvidar sus medicinas habituales y facilitarles el traslado con vehículos adaptados para quienes tienen movilidad reducida.

¿Dónde se reubica a los ancianos desalojados por los incendios que afectan a las localidades?

Justo después, llega el shock de todos los afectados. Llegar a los pabellones y a los polideportivos donde permanecerán hasta que puedan ser realojados, es uno de los momentos más duros a los que se tienen que enfrentar estos ancianos afectados por los voraces incendios.

El protocolo de reubicación contempla plazas libres en residencias privadas de mayores. Cuando se producen este tipo de evacuaciones, los centros privados de residencias de mayores ponen a disposición de las comunidades y de las localidades las plazas libres para poder dar cobijo a los más mayores y evitar así que estas personas tengan que dormir en colchonetas habilitadas en polideportivos.

Aun así, la incertidumbre permanece. Muchos vecinos desconocen en qué estado encontrarán sus casas cuando puedan regresar.