Detenido un hombre de 75 años como el presunto autor del incendio de Molinaseca: hizo fuego para cocinar

Un hombre de 75 años ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil como supuesto autor del incendio forestal declarado ayer en el municipio leonés de Molinaseca, en la comarca de El Bierzo, el último de los fuegos de nivel 2 de gravedad que se ha declarado en Castilla y León, según ha explicado la Delegación del Gobierno en esta Comunidad.

Ha sido el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, el que ha identificado y detenido a esta persona, que al parecer hizo fuego para cocinar, de acuerdo con la investigación inicial.

La extinción de incendios en Castilla y León avanza, con mejorías en la mayor parte de los seis fuegos de gravedad 2, entre ellos el último declarado en la tarde de ayer en Molinaseca.

Así continúa la situación del incendio

La provincia de León continúa la lucha contra la ola de incendios que asola España. El domingo, dos nuevos focos tomaron gran virulencia. Uno de ellos es el de Molinaseca, en El Bierzo, que ya ha quedado estabilizado. El alcalde de la localidad, Alfonso Arias Balboa, ha explicado la situación del incendio: “El fuego sobre las cuatro de la tarde de ayer y al final de la noche ya se estabilizó”, ha concretado Arias Balboa. Por la noche, se han realizado “labores de refresco, un bulldozer.

Han quedado las brigadas de la Junta de Castilla y León y la UME también, porque era una zona que ya había ardido hace muchos años, con lo cual había castaños que están en brasas ahora”, ha detallado.