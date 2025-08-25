La vuelta al cole vacía el bolsillo de los españoles: cómo ahorrar en la cuesta de septiembre

La vuelta al cole será este año un 18% más cara, con un coste medio de hasta 500 euros por niño

La vuelta al cole vacía los bolsillos de las familias en septiembre, que este año será un 18% más cara que en los últimos cursos, llegando incluso a los 500 euros por niño. Los libros siguen siendo lo más caro, ya que pueden costar alrededor de 45 euros cada uno, pero no se queda ahí, porque los uniformes, las mochilas y el material escolar disparan la cuenta. Por ello, muchas personas intentan minimizar estos gastos acudiendo al mercado de segunda mano.

Para abordar el tema, 'La mirada crítica' ha hablado con Eduardo Bolinches, economista de 'Invertia', quien explica el coste de la vuelta al cole: "Tiene muchas variables. La primera, dónde resides, porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los libros son gratuitos; existe un banco de libros donde tú dejas los del año pasado y recoges los del curso que vas a comenzar. Por otro lado, no es lo mismo estar estudiando Infantil, Primaria o ya meterte en la universidad. Pero, sin ninguna duda, el factor libros es lo que más sube la cesta de la cuesta de la vuelta al cole".

Además, Eduardo explica su caso personal: "Yo soy padre, con dos hijos estudiando en la universidad: uno en Valencia, pagando alquiler, y el otro en Teruel, pagando otro alquiler".

Comenta también sus trucos para ahorrar en la vuelta al cole: "En mi época, mi hermano, que tiene 5 años menos, heredaba todos mis libros. A mí, hace un mes, se me acabó el pallet de folios. Yo compré hace 5 años un pallet de folios, que son 150.000 folios, pero me han durado mucho tiempo y lo compré por menos de 400 euros. Ahora he comprado otro por 880 euros: la pasta de celulosa con la que se hacen los folios ha subido un 21%. En los bolis también hay que ahorrar, por lo que los compro en paquetes de 50 bolígrafos".