Nuria Morán 21 AGO 2025 - 11:14h.

Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, ha hablado en directo en 'La mirada crítica'

El humo de los incendios equivale a fumarte 9 cigarrillos: "Pueden llega a notar un empeoramiento importante"

Compartir







Ante los graves incendios que asolan España durante las últimas semanas, los cruces de acusaciones entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas por su actuación ha vuelto a repetirse. Para hablar de este y de otros temas de máxima actualidad, Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, ha hablado en directo en 'La mirada crítica'.

Cuando le han preguntado el motivo por el cual el Gobierno Central no decreta el nivel 3 de emergencia si creen que las Comunidades no están actuando como deberían ante los incendios, Grande-Marlaska ha respondido: "Nosotros no entramos en ese debate en este momento. Lo que estamos haciendo es poner a disposición de las Comunidades Autónomas, encargadas de la gestión, ponerles los medios que nos requieren. Esa es nuestra obligación y en eso estamos, no en disputas que no ayudan nada a hacer frente a una emergencia de esta gravedad".

Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior: "Nuestra obligación y nuestro deber es compadecer ante cualquier institución"

"Tenemos ya la estrategia nacional y de seguridad civil, los planes estatales de protección civil y de ahí cuelgan los planes autonómicos y locales. Otra cuestión es la gestión de todo lo que es protección civil y de las emergencias, que están residenciadas, vuelvo a decirlo, en las Comunidades Autónomas. No podemos obviar que estamos en un Estado compuesto donde las competencias están perfectamente dibujadas entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas", ha respondido sobre la idea de que el Ministerio de Interior lidere una estrategia de seguridad nacional en materia de prevención de incendios.

"Nosotros no dejamos de hacer autocrítica y de evaluar nuestra actuación. Lo que digo es que el Gobierno Central, desde el minuto uno, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas todos aquellos medios personales y materiales que han sido requeridos", ha añadido.

Acerca de las críticas a Pedro Sánchez acusándole le llegar muy tarde a las zonas afectadas por la tragedia y de no mantener contacto con los vecinos, el Ministro del Interior, se ha mostrado contundente: "En primer lugar, siempre toda la empatía con los que han perdido mucho de su vida y evidentemente sé que nunca les va a satisfacer ninguna explicación, pero en ese sentido vuelvo a ratificar y a confirmar que desde el minuto uno se han puesto todos los medios a disposición de las Comunidades Autónomas. En cuanto al Presidente del Gobierno, desde el primer momento ha estado impartiendo las directrices necesarias a los ministerios correspondientes indicaciones correspondientes a los ministerios y diré que este presidente del Gobierno es el que más ha impulsado todo lo que es el sistema Nacional de protección civil desde el 2018 y creo que ha estado al frente de todas las emergencias desde el minuto uno. No tiene ningún problema en estar con la gente y con la sociedad porque esa es su prioridad y la de todo el Gobierno de España. Nuestra obligación y nuestro deber es compadecer ante cualquier institución y más ante las que representan a la soberanía popular", ha concluido.