El verdadero motivo por el que Donald Trump se maquilla las manos antes de sus actos públicos

'La mirada crítica' sabe si los moratones de Donald Trump se deben a una medicación o es por los apretones de manos

La Casa Blanca, obligada a aclarar el origen del hematoma con el que se ha visto a Donald Trump en sus últimos actos

Donald Trump vuelve a estar bajo la lupa de todo el mundo. Pero esta vez por la imagen de su mano, en la que se puede apreciar un gran moratón que le cubre casi toda la mano derecha. Las imágenes han provocado que se vuelva a poner en duda el estado de salud del presidente de los Estados Unidos.

'La mirada crítica' ha hablado con la periodista Rosa Conde, que desde Miami ha abordado el tema de la salud de Trump: "De las manos del presidente se está hablando tanto casi como de sus discursos y de sus palabras. Desde febrero empezaron a verse esos moratones, que siempre ha ido disimulando con maquillaje, pero últimamente parece imposible, y ayer fue uno de esos días en que más se apreciaron, ya que no había maquillaje que cubriese esos moratones", ha analizado.

Rosa Conde, periodista: "Ayer había 40 corresponsales en el Despacho Oval y nadie se atrevió a preguntarle"

Además, la periodista ha comentado la explicación oficial que da la Casa Blanca: "Nos remiten a julio de 2025, es decir, hace poco más de un mes, donde dicen que el presidente sufre de insuficiencia venosa crónica. Argumentan que, como toma aspirinas como medida preventiva cardiovascular, y eso unido a dar la mano, hace que se le formen esos moratones. Esta teoría no convence a todo el mundo".

Conde ha añadido en directo que, pese a la evidente curiosidad, nadie se atreve a preguntarle directamente por ello: "Ayer había 40 corresponsales en el Despacho Oval y nadie se atrevió a preguntarle. Hubo un momento en el que hicieron ruido y a ese periodista lo echó fuera. No creo que sea una pregunta que le gustase".