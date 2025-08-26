Logo de InformativosInformativos
Sociedad

Un fallecido y dos heridos tras salirse de la vía un turismo en la AP-36 en Casas de Haro, Cuenca

Dos helicópteros sanitarios se desplazaron al lugar del accidente junto a bomberos, ambulancias y la Guardia Civil
Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo en el kilómetro 136 de la AP-36 (en sentido Madrid) a la altura del término municipal de Casas de Haro (Cuenca).

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 12.49 horas de este martes.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado bomberos de La Roda, dos helicópteros sanitarios, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

