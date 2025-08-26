Un fallecido y dos heridos tras salirse de la vía un turismo en la AP-36 en Casas de Haro, Cuenca

El accidente ocurrió en el kilómetro 136 en sentido Madrid, se desplazaron hasta dos helicópteros sanitarios

Dos militares de la UME resultan heridos tras chocar su vehículo con un camión de ganado en Trasmiras, Ourense

Compartir







Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo en el kilómetro 136 de la AP-36 (en sentido Madrid) a la altura del término municipal de Casas de Haro (Cuenca).

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 12.49 horas de este martes.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado bomberos de La Roda, dos helicópteros sanitarios, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.