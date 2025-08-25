Ambos ocupantes del coche que arrolló al hombre y la mujer en Valle Gran Rey resultaron heridos, la copiloto de carácter grave

La GomeraUn hombre y una mujer han fallecido y otras dos personas han resultado heridas este domingo después de que un vehículo se saliese de la vía e impactase contra la pared de una vivienda en la GM-1 a la altura de Arure, en el municipio canario de Valle Gran Rey (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El accidente de tráfico se produjo sobre las 18:53 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando la salida de un coche de la vía, arrollando a dos personas que estaban en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la casa y que presentaban lesiones incompatibles con la vida.

Los ocupantes del coche resultaron heridos

También asistieron a los ocupantes del vehículo. Uno de ellos, una mujer que iba en el asiento de copiloto y que, con diversos traumatismos de carácter grave, tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a Tenerife.

El conductor presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado, por lo que fue llevado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, el equipo del SUC y Atención Primaria evaluaron y atendieron a varias personas que presenciaron el siniestro y que presentaban crisis de ansiedad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.