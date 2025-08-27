La Policía ha encontrado al propietario del billete que se había marchado al ver que el dinero no salía del cajero automático

Un ciudadano ha entregado a la Policía Nacional 500 euros que encontró en la ranura de un cajero de una entidad bancaria en Salamanca tras realizar una llamada a dependencias policiales y manifestar que no se encontraba nadie en el referido cajero automático.

Tras la llamada, una dotación de Policía Nacional se ha personado en el lugar y ha procedido a la recogida del dinero indicado y a la identificación del autor de tan buena acción, como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado.

La cantidad de dinero encontrada ha sido depositada en dependencias policiales en la correspondiente comparecencia al tiempo que se ha instruido el atestado preceptivo. Posteriormente, se han realizado gestiones con la entidad bancaria para determinar el legítimo propietario del dinero.

El propietario del billete habría abandonado el lugar al ver que el dinero no salía

La persona con la que se ha contactado efectivamente había realizado un reintegro por esa cuantía y que coincidía en día y hora. Sin embargo, según ha indicado, el dinero no había salido después de unos minutos, motivo por el que abandonó el lugar.

El dinero ha sido entregado por parte de Policía Nacional a su legítimo propietario toda vez que el mismo no le había sido reembolsado por la entidad bancaria.

La Policía Nacional ha recordado que en estos casos en los que el cajero no entregue la cantidad de dinero requerida, los ciudadanos deben ponerse en contacto con la entidad bancaria correspondiente, ya que puede ser un error del sistema o incluso un ilícito penal por la manipulación fraudulenta del cajero por parte de terceros.