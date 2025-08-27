Un vecino conflictivo amenaza y destroza la comunidad: "Tengo partes médicos por ansiedad y miedo"

Vecino conflictivo convierte la vida de sus vecinos en un infierno

Un hombre que vive solo y padece fuertes adicciones, además de un diagnóstico de bipolaridad y esquizofrenia paranoide, está convirtiendo la vida de sus vecinos en una auténtica pesadilla. Insultos diarios, episodios de violencia y continuas amenazas hacen que los vecinos convivan con miedo. Cada día aparecen advertencias en sus puertas, las zonas comunes aparecen destrozadas y los extintores vaciados.

'La mirada crítica' se ha desplazado hasta Villena para hablar con los vecinos afectados por la agresividad y las amenazas de este hombre conflictivo. En un principio no querían aparecer en televisión por temor a represalias, pero ante la falta de soluciones han decidido dar un paso al frente y denunciar públicamente la situación que viven.

María, una de las vecinas afectadas: "Me hizo un boquete muy grande en la puerta"

María, una de las vecinas, relata: “Hace poquito tiempo me hizo un boquete muy grande en la puerta hasta que no tuvo arreglo y me la tuvieron que cambiar por los golpes que le daba. Luego, unos días después de cambiarla, me vació un extintor en la puerta”.

Por su parte, Toni asegura que ya ha interpuesto hasta cinco denuncias: “Cinco denuncias en las que solamente se ha podido celebrar un juicio, en el que nos dieron la razón con una orden de alejamiento. Pero como lo ha recurrido, aquí seguimos aguantando. Este fin de semana tuve que poner la quinta denuncia”.

Además, Toni señala el impacto en la salud mental de los vecinos: “Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede vivir así. Yo ya tengo dos partes médicos por ansiedad, por nervios, por miedo… porque es un acoso tremendo. Finalmente decidimos poner cámaras de vigilancia tanto abajo como arriba”.