Un hombre ha sido asesinado por su vecino en Alicante tras una disputa por la delimitación de sus fincas. La víctima murió atropellada y el presunto autor ha ingresado en prisión

Un hombre ha sido asesinado por su vecino tras años de conflictos por la delimitación de sus fincas en Alicante. Los dos vecinos empezaron a discutir por una puerta que invadía la parcela del otro. La víctima decidió salir de su parcela a hablar con su vecino, pero este se montó en su furgoneta y, al salir de su casa, se llevó por delante el portón y acabó atropellando a su vecino, un golpe mortal del que falleció. El conductor ha sido detenido y se han vivido momentos de tensión entre las familias de ambos. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

'Vamos a ver' habla en directo con Henry, sobrino del fallecido, y Vladimir, tío del fallecido. Henry explica lo que ocurrió el día que su tío fue asesinado: "Me han matado a mi tío de esa forma, dejado ahí tirado en el suelo durante 20 minutos, que no llamó a nadie. No sé si estuvo sufriendo, si estuvo agonizando o murió al momento, pero él no hizo nada durante 20 minutos. Cogió carrerilla para acelerar y hacer lo que ha hecho".

Henry habla de los motivos por los que su tío fue asesinado: "Por una mierda de tierras le ha quitado la vida a mi tío".

Además, explica que hace 15 días instalaron las cámaras de seguridad: "La puerta que está ahí normalmente la dejaba abierta y nos impedía el paso, y todo el rato nos estaba denunciando. Mi tío decidió poner las cámaras para demostrar que él siempre deja la puerta abierta".

La familia, además, afirma vivir ahora con miedo a represalias: : "Lo que tenemos ahora es miedo, la familia, porque la familia del asesino tome represalias contra nosotros, y tenemos miedo de que vengan y puedan hacernos algo".