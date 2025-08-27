Nuria Morán 27 AGO 2025 - 10:20h.

Poco después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusase a Alberto Núñez Feijóo de orquestar el viernes 15 de agosto de una manera "absolutamente coordinada y sorprendente" con los gobiernos de Galicia, Castilla y León y Extremadura una petición desorbitada de medios al Ejército para luchar contra los incendios forestales que era "muy en abstracto" y en cantidades "bastante increíbles", 'La mirada crítica' ha entrevistado en directo este miércoles 27 de agosto a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, que ha defendido al líder del PP.

"Lo que los ciudadanos esperan y necesitan de un Gobierno es que esté cuando hay un problema y que tengan una perfecta coordinación entre el Gobierno de España y el de las Comunidades Autónomas. Pero lo que pasa con Pedro Sánchez es que no hay Gobierno porque nunca está y esta incapacidad la tapan siempre igual, con crispación. Lo que pasa en nuestro país es que al frente del Gobierno de España está Pedro Sánchez desde hace siete años, que se dedica a estar pero no a gobernar. Tendría que estar funcionando ya un mecanismo nacional cuando ocurren estas catástrofes y este mecanismo no existe porque no lo han puesto en marcha".

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP: "Pedro Sánchez está acorralado por la corrupción y por su debilidad parlamentaria"

Sobre las declaraciones de su compañero de partido llamando "pirómana" a la directora de Protección Civil, ha declarado: "Lo importante ha sido que aquellos que han tenido responsabilidades políticas han estado haciendo frente a los fuegos y a todo aquello que el Gobierno nos negaba. Que la ministra de defensa esté llamando "caprichosos" a los presidentes de las Comunidades Autónomas por pedirles más medios para luchar contra el fuego cunado el Gobierno tiene más medios, evidentemente hay una diferencia entre lo que ha hecho el PP y el PSOE".