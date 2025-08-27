Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto, Zamora

Última hora de los incendios en España: Felipe VI habla con los afectados en Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

Compartir







Los reyes Felipe y Letizia han acudido hoy al Parque Natural de Sanabria para visitar las zonas arrasadas por los incendios y estar con los afectados en Zamora. Muy cercanos, han escuchado sus historias personales y cómo muchas familias han perdido su modo de vida o su casa debido al paso de las llamas.

En el lugar, ambos han querido conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos, muchos de los cuales tuvieron que ser evacuados en los peores momentos, cuando el fuego llegaba a sus puertas, como informan en el vídeo José Rocamora y Carla Infiesta.

Ejemplo de ello sigue siendo el humo en la zona, que además ha trastocado los planes iniciales de los reyes. Concretamente, pensaban comenzar la visita real en el mirador del cañón de Forcadura, pero no ha sido posible por la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana.

“Los testimonios son sobrecogedores. Aquí y en tantos lugares…, pero queríamos estar cerca de todos”, les ha trasladado Felipe VI, que junto a Letizia también han estado con los servicios de emergencia agradeciendo su esfuerzo.

Los vecinos hablan con Felipe VI y Letizia

Los Reyes han visitado esta mañana la zona afectada por el incendio de Porto, donde primero se han interesado, en el Puesto de Mando Avanzado, por las últimas novedades del incendio para después desplazarse hasta San Martín de Castañeda, uno de los pueblos evacuados en las últimas semanas, y reunirse con representantes de los sectores afectados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Han formado parte del encuentro un hostelero, una ganadera y un vecino evacuado, que han expresado ante los Reyes la situación en la que queda la zona después del paso de las llamas y la necesidad de apoyo para lograr salir adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde la hostelería se ha insistido en mandar un mensaje de que la zona es segura y desde la ganadería se ha insistido en la necesidad de contar en estos momentos con alimento para el ganado, ya que los pastos en los que los animales comían hasta hace unas semanas han quedado arrasados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sus Majestades han saludo, antes de la reunión, a los muchos vecinos congregados en San Martín de Castañeda, donde su presencia ha sido bien atendida y donde han sido recibidos entre vivas a la Corona y a España.

Sus acompañantes

Les han acompañado durante la jornada la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que han permanecido en un plano más discreto durante el encuentro más cercano con la gente.

La comitiva ha acudido después a la Casa del Parque para saludar a los bomberos forestales que en esos momentos no estaban en el frente del incendio y para mantener una reunión con algunos de los alcaldes afectados y con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Han formado parte del encuentro, a mayores de las autoridades antes mencionadas, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney. Asimismo, han acudido los alcaldes pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano, algunos de ellos representantes de pueblos que todavía están evacuados.