Las Médulas ya tienen una gran cicatriz que van a recordar durante mucho tiempo: el patrimonio de la humanidad que ha quedado calcinado

Incendio en Las Médulas: vecinos denuncian el abandono en un Patrimonio de la Humanidad

Una de las imágenes que va a quedar en la memoria de estos incendios es la de Las Médulas, ardiendo un paraje de enorme valor que ve en peligro seguir siendo patrimonio de la humanidad. Hoy el Ministerio de Cultura ha dicho que el corazón de este paraje se ha mantenido intacto y que, por tanto, se podrá mantener la protección que otorga la UNESCO, algo esencial para la supervivencia de la zona. Informa Nuria Fresnada.

Los romanos se llevaron de aquí mucho oro, pero nos dejaron un paisaje patrimonio de la humanidad que ahora peligra. El incendio ha obligado a cerrar galerías, ha dejado miradores destrozados y miles de hectáreas quemadas: "Se nota tristeza, yo creo que no se recuperará como era en la vida".

El habitual contraste entre El Rojo y el Verde se une ahora el color negro. El fuego ha calcinado castaños centenarios como este es un árbol de crecimiento lento, así que pasará mucho hasta que vuelva a ver un paisaje parecido al de antes: "Su raíz se asienta en el terreno y hace que se proteja. Lo que habría que hacer en el tema del Castaño es recuperar, dejar que rebrote, volver a injertar. Es un proceso de 10o 15 años mínimo para que empiece a dar castañas".

El turismo, uno de los más afectados

En este restaurante las llamas llegaron tan rápido que los clientes salieron corriendo, dejando el postre en la mesa. Cuando los propietarios pudieron entrar de nuevo, se encontraron con que su negocio estaba completamente destrozado: "Yo he perdido toda mi casa y me he perdido mi negocio para que la cafetería, que era un comedor".