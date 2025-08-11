El Paraje natural de Las Médulas, tiene la situación más grave de la decena de incendios en León: 800 personas evacuadas

León, en llamas: la extinción del fuego en Llamas de Cabrera se complica mientras la carretera N-VI reabre al tráfico

Varios incendios en la provincia de León han mantenido en vilo a los bomberos y a los vecinos. El más complejos en Yeres, que ha obligado a desalojar o confinar a unas 800 personas de diferentes pueblos y ha afectado al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Mucha gente se ha despedido de sus casas. El directo de la periodista Noemí Bautista.

El fuego ha llegado al paraje de Las Médulas, donde los vecinos de Carucedo se han visto amenazados por la cercanía de las llamas. "En media hora, bajo el fuego de Médulas, aquí. Y en media hora, tuvimos que desalojar nosotros también"

"Yo en mi casa, me he despedido de mi casa y como yo mucha gente", dice una mujer Como ellos, hasta 800 personas han sido evacuadas de sus casas. "Los que hemos podido nos hemos marchado a los pueblos cercanos o a casas de familiares", añade.

Los efectivos de la UME se han movilizado para ayudar en el incendio en Las Médulas, donde los cambios de la dirección del viento ha provocado la evacuación de cuatro pueblos: Orellán y Voces (en el municipio de Borrenes); el propio poblado de Las Médulas y Carucedo.

"Es un incendio peligroso porque es muy rápido. Durante la noche el fuego ha dado una pequeña tregua por el descenso de las temperaturas, pero tampoco demasiado porque los termómetros se han mantenido en torno a los 20 grados.

Los equipos de extinción por tierra con la UME han estado trabajando durante toda la noche y durante la mañana de este lunes se van a incorporar los medios aéreos y muy pendientes de las condiciones meteorológicas. Este domingo, cerca de 800 vecinos de cinco pueblos en el entorno de Las médulas tuvieron que ser evacuados por el rapidísimo

El cambio de dirección del viento hace que en estos momentos el incendio esté descontrolado a pesar de la lucha incansable de la UME junto con bomberos y brigadistas.

Incendios que afectan de Norte a Sur: llamas en León, Zamora, Ourense y Ávila

También en Zamora han vivido otra angustiosa noche por el incendio declarado en la comarca de Benavente que ha obligado a evacuar cuatro localidades. La situación sigue siendo de grave riesgo. Para los vecinos de Napas del Marques, en Ávila el fin de semana tampoco ha sido fácil.

El temor y la incertidumbre se palpaban cada testimonio por saber si iban a regresar a sus casas. Un total de 1.500 vecinos fueron evacuados, muchos de ellos tras tener las llamas a tan solo 300 metros de sus viviendas. Ahora ya en sus casas, respiran un poco más aliviados con el incendio estabilizado.

Navarra es otro punto donde se trabaja para sofocar un incendio forestal. El fuego en Carcastillo ha hecho que los medios terrestres permanezcan durante toda la noche para perimetrar la zona afectada.

Al igual que en Ourense, donde hasta cinco puntos ardiendo de forma simultánea han tenido a los vecinos con el corazón en un puño. Y donde uno de los focos que sigue activo ya es el más grave del año en Galicia.