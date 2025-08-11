El incendio de Las Médulas calcina los castaños centenarios pero no daña sus minas romanas

Compartir







El incendio forestal en la localidad de Yeres, que ha afectado el paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, ha arrasado con sus castaños centenarios, pero no ha dañado a las minas de oro romanas. La vegetación del entorno, que protege las rocas de la construcción, sí ha sido devastada.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado esta noche que se ha conseguido contener las llamas en dos frentes y actualmente los medios de extinción se centran en la zona sureste, donde el incendio amenaza las poblaciones de Pompliego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y Voces que ha sido evacuado.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha prometido este lunes en León que la Administración autonómica compensará "de forma rápida y generosa" todos los daños materiales ocasionados por el incendio.

"Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta"

"Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León", ha asegurado el consejero, al tiempo que ha precisando que las compensaciones cubrirán edificaciones, enseres y cualquier otro perjuicio material. "Lo que no cubran los seguros, lo hará la Junta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a los daños medioambientales, Suárez-Quiñones ha explicado que se restaurarán mediante los correspondientes planes de recuperación y ha subrayado que el objetivo prioritario es "acabar este episodio sin problemas para la vida e integridad de las personas". Los castaños centenarios, que daban sustento a muchas personas de esta región y fueron arrasados por el fuego, no podrán recuperarse con dinero ni compensaciones.